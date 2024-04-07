Взрывы раздались в районе Черноморска на Украине «Страна.ua»: в районе Черноморска Одесской области прогремели взрывы

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Серия взрывов раздалась в районе города Черноморск Одесской области на юге Украины, сообщило местное издание «Страна.ua». По его данным, на всей территории региона была объявлена воздушная тревога.

Сообщают о взрывах в районе Черноморска Одесской области, — говорится в публикации.

Сирены в Одесской области звучат с 21:03 по местному времени (совпадает с мск). Кроме того, тревога объявлена на территории Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областей Украины.

Ранее глава Харькова Игорь Терехов сообщил о масштабных разрушениях энергетической системы города в результате ударов. Он отметил, что в областном центре введены жесткие графики отключений света. По словам Терехова, электротранспорт Харькова работает частично, интервалы прибытия поездов в метро составляют от 10 до 12 минут в час пик.

До этого в пресс-службе сил обороны юга Вооруженных сил Украины сообщили о последствиях ночных взрывов в Одессе. В городе начался пожар, была повреждена припортовая инфраструктура, а также административное и техническое здания. Предполагается, что удар был нанесен с использованием дальнобойной ракеты «Искандер-М».