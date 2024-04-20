Взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Запорожье

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Взрыв прозвучал в подконтрольном Украине городе Запорожье, сообщил в Telegram-канале глава назначенной Киевом военной администрации Запорожской области Иван Федоров. Издание «Зеркало недели» добавило, что хлопки также прогремели в Днепропетровской области. Как свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения, в регионах звучал сигнал опасности.

Ранее воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, о чем свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения. Первыми в красную зону вошли Сумская и Харьковская области. Позже предупреждение об угрозе с воздуха начало действовать в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях. При этом 18 апреля в Харьковской области взорвался газопровод и вспыхнул мощный пожар.

До этого взрыв раздался в самом Харькове. По словам очевидцев, он прогремел 18 апреля примерно в 14:20 (совпадает с мск). Согласно информации местного телеканала, с 13:53 на всей территории региона запустили сирены воздушной тревоги.

Также несколько взрывов прогремело на территории Ивано-Франковской области в западной части Украины. В регионе был слышен сигнал опасности.