Взрывы раздались в Ивано-Франковской области «Общественное»: серия взрывов прогремела в Ивано-Франковской области Украины

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Несколько взрывов прогремело на территории Ивано-Франковской области в западной части Украины, сообщает местный телеканал «Общественное». В регионе также звучат сирены воздушной тревоги.

В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов, — говорится в публикации.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит на территории четырех регионов страны. Помимо Ивано-Франковской, сирены слышны в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах на территории Киевской области. Правительство страны не давало комментариев по этой теме. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, по всему региону звучат сирены воздушной тревоги.

Также ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе российских войск по военному аэродрому в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области Украины. По его словам, там раздался мощный взрыв. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

До этого СМИ сообщали, что в Калужской области упавший беспилотник оставил на земле трехметровую воронку. Обломки дрона нашли в лесополосе. Минобороны России информацию не комментировало.