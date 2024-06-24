Взрывы раздались на промышленном объекте в Шотландии The Sun: в Шотландии загорелся промышленный объект после взрывов

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Мощный пожар вспыхнул на промышленном объекте недалеко от города Глазго в Шотландии, сообщает газета The Sun. Согласно ее информации, на его территории прогремело несколько взрывов. К месту пожара выехали бригады спасателей.

Сегодня вечером пожарные бригады направились в шотландскую промышленную зону... как сообщается, на фоне сильного пожара были слышны взрывы, — говорится в публикации.

Как утверждает очевидец происшествия, полиция уже оцепила дороги вокруг горящего объекта. По его словам, экстренным службам не удается совладать с огнем. Местный житель отметил, что пламя становится все больше.

Мы пробыли здесь 15-20 минут, а он (пожар. — NEWS.ru) становится все больше и больше, — заявил очевидец.

Ранее в Москве загорелось здание на территории бывшего завода МиГ. По информации СМИ, площадь возгорания составила порядка 300 квадратных метров. Уточнялось, что в здании вспыхнули мусор и мебель.

До этого в центре Астаны загорелась высотка со второго по 27-й этаж. Огонь быстро распространился по утеплителю и обшивке здания, заняв площадь в 250 квадратных метров. По предварительной версии, пожар произошел из-за работы с огнем либо малокалорийного источника огня.