Взрывы прозвучали в Полтавской области Украины

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/Global Look Press

Взрывы раздались в Полтавской области Украины, сообщил Telegram-канал украинского телеканала «Общественное». Также взрывы прозвучали в Кременчугском районе области.

В Полтаве звучат взрывы, — заявили авторы материала.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены воздушной тревоги звучат на большей части территории Украины. По информации ведомства, сигналы раздались в том числе в Полтавской области.

Ранее глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин показал кадры последствий удара по промышленному объекту в Кременчугском районе. На опубликованных фото можно увидеть мощный пожар.

Также несколько взрывов прогремело в Днепропетровске. Военный корреспондент Юрий Котенок предположил, что был нанесен ракетный удар по объектам ВСУ. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявляли в пяти областях страны.

До этого глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что несколько взрывов прогремело в городе Запорожье, находящемся под контролем украинских войск. По его словам, также были слышны выстрелы. В городе работала система противовоздушной обороны, а местные власти заявили о поражении объекта инфраструктуры.