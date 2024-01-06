Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву Запорожье

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В подконтрольном властям Украины городе Запорожье прозвучали взрывы, сообщает агентство «Укринформ». Других подробностей не приводится.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Кировоградской области страны, а также на контролируемых Киевом территориях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось о по меньшей мере четырех взрывах в Днепре. Подробности происшествия также не приводились. При этом известно, что местные власти призывали жителей не покидать укрытия.

До этого бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук рассказал, что предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины были повреждены в результате ударов по Киеву 29 декабря и 2 января. По его словам, в результате взрывов погибли сотрудники заводов. Число жертв он не уточнил. Он также добавил, что украинские силовики сейчас ищут наводчиков по предприятиям.

Кроме того, удары по объектам ВСУ оставили руины от фабрики M-Tac, которая производила тактическую одежду. Представитель компании рассказал, что уничтожены производственные мощности и сырье, привезенное из других стран. По его словам, возобновление поставок будет стоить больших денег.