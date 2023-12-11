Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Снигиревка

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/Global Look Press

В подконтрольном Киеву городе Снигиревка, который расположен в Николаевской области, прогремели взрывы, передает Telegram-канал «Суспильне». Воздушная тревога в регионе не объявлялась. Местные власти не прокомментировали информацию.

Ранее взрывы прозвучали в Киеве. Военная администрация украинской столицы заявила о работе системы ПВО в городе и призвала жителей отправиться в укрытия, в городе прозвучала воздушная тревога.

А 7 декабря воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Как следует из сведений онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, первыми сигнал тревоги услышали жители Днепропетровской области в 13:34 мск. После этого в 13:42 она распространилась на центральные районы Украины, еще через минуту — на западную часть страны. До этого воздушная тревога звучала в Днепропетровской области 5 декабря. Там сообщали о нескольких взрывах.

27 ноября также по всей стране была объявлена воздушная тревога. Из сведений онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины известно, что сначала сигнал прозвучал в столице. В 13:22 мск тревога звучала в Киеве, во Львовской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. В оставшихся регионах Украины тревогу объявили между 13:23 и 13:25.