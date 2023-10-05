Взрывы прозвучали в нескольких городах Украины «Общественное»: в Кропивницком и Миргороде прогремели взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрывы прозвучали в городе Кропивницкий Кировоградской области и Миргороде Полтавской области, сообщает Telegram-канал «Общественное». Никаких подробностей происшествия при этом не приводится.

В Миргороде слышны звуки взрыва. <...> В Кропивницком раздались звуки взрывов, — говорится в сообщении.

В свою очередь данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины сообщают, что в названных регионах была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось о том, что взрывы прозвучали в Харьковской области Украины. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога. Кроме того, воздушная тревога прозвучала в Одесской и Николаевской областях страны.

Утром 4 октября воздушную тревогу объявляли сразу в пяти областях Украины — Николаевской, Одесской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской. Сирены выключили спустя 15–30 минут. Информация о взрывах не поступала.

Днем ранее воздушную тревогу объявляли в Днепровской и Николаевской областях. По информации украинских СМИ, один взрыв прогремел в пригороде украинского города Днепра. О подробностях происшествия неизвестно.