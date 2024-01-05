Стало известно о взрывах в Хмельницкой области «Страна.ua»: в Хмельницкой области Украины раздаются взрывы

Фото: ГС ЧС Украины

В Хмельницкой области Украины прозвучали взрывы, сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале. В публикации говорится о работе ПВО в регионе.

Взрывы в Хмельницкой области. Местные паблики сообщают о работе ПВО, — отмечается в сообщении.

Издание отмечает, что группы ударных беспилотников были замечены в районе населенного пункта Староконстантинов. В этом районе расположен военный аэродром.

Удары российской армии по объектам ВСУ ранее оставили руины от фабрики M-Tac, которая производила тактическую одежду. Представитель компании рассказал, что уничтожены производственные мощности и сырье, привезенное из других стран. По его словам, возобновление поставок будет стоить больших денег.

Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков рассказал о сложной ситуации на восточном фронте Украины. Он заявил о продолжающемся давлении со стороны российских военнослужащих, которые применяют против ВСУ бронетехнику и ударные дроны.

Научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований в Великобритании Джек Уоллинг ранее заявил, что взятие Марьинки под полный контроль российскими войсками 25 декабря свидетельствует о том, что Россия перехватила инициативу на поле боя.