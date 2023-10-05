Взрывы прозвучали в Харьковской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Харьковской области после воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщает в Telegram издание «Зеркало недели». По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в регионе продолжается.

Харьков, местные паблики сообщают о взрывах в области, — отмечается в сообщении.

Другие детали не приводятся. Также воздушная тревога звучит в Одесской и Николаевской областях Украины.

Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на собственные источники ранее сообщил, что ВСУ расставляют манекены с муляжами автоматов на блокпостах в Харьковской области. Кроме того, северо-восточнее Харькова замечены муляжи военной техники, которые призваны взять на себя удары ВКС России. Отмечается, что среди муляжей образцов техники замечены системы ПВО «Бук», С-300 и танки советского образца.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России нанесли удар по цехам бронетанкового завода, расположенного в Харькове. По данным ведомства, в цехах ремонтировалась и восстанавливалась военная техника ВСУ. Кроме того, российская армия поразила склад вооружения украинской 41-механизированной бригады, расположенный в районе Купянска.