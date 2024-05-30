Взрывы прозвучали сразу в нескольких регионах Украины Серия взрывов раздалась в Харькове, Днепре и Хмельницкой области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многочисленные взрывы звучат в Харькове, Днепре и Хмельницкой области, сообщает украинское издание «Общественное». Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале написал, что под удар попал объект критической инфраструктуры.

Власти других городов официальных комментариев не предоставили. По последним данным, режим воздушной тревоги объявлен в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

Ранее на территории города Конотопа в Сумской области прогремел взрыв, подробности о пострадавших и разрушениях не приводились, информировал украинский инфопортал «Телеграф». Известно, что в области звучал сигнал воздушной тревоги.

Вооруженные силы Украины ждут большие проблемы, если они потеряют Харьков, заявлял военный обозреватель полковник в отставке Геннадий Алехин. По его словам, в этом городе сосредоточено производство беспилотных летательных аппаратов для украинской армии. Все комплектующие украинских дронов производятся и на промышленных предприятиях, и в кустарных условиях в Харькове, объяснил эксперт.