Взрывы произошли в районе военного аэродрома в Хмельницкой области «Страна.ua»: взрывы произошли в городе Староконстантинове

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Взрывы произошли в районе города Староконстантинове Хмельницкой области Украины, сообщает украинское издание «Страна.ua». По данным ТАСС, в этой местности располагается военный аэродром.

Местные власти сообщили о работе системы противовоздушной обороны. Спустя 20 минут появились новые сообщения о взрывах. В настоящее время в Хмельницкой, а также в Винницкой и Черновицкой областях объявлена воздушная тревога.

Ранее «Военное обозрение» со ссылкой на украинские ресурсы сообщило о прорыве российскими подразделениями обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в северной части Авдеевки в ДНР. По данным издания, они пересекли городскую черту в районе Авдеевского песчаного карьера. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Также стало известно, что группа минометчиков «Василек» из Центрального военного округа уничтожила украинскую пехоту и опорный пункт на Краснолиманском направлении. БПЛА в свою очередь произвел коррекцию и подтвердил результаты уничтожения целей. «Василек» представляет собой возимый автоматический гладкоствольный миномет калибра 82 миллиметра и способен выпускать снаряды на расстояние до пяти километров.