Взрывы произошли в пригороде Днепра

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ряд взрывов был зафиксирован в пригороде украинского города Днепра, сообщает издание «Общественное». Подробности случившегося не уточняются.

В пригороде Днепра слышны взрывы, — говорится в публикации.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье на юго-востоке Украины прогремела серия взрывов. По его словам, прозвучало по меньшей мере три взрыва. Также Рогов отметил, что в регионе объявлялась воздушная тревога и была слышна работа украинских систем ПВО.

До этого инфраструктурный объект оказался поврежден в Хмельницкой области Украины. Известно, что в ночь на воскресенье, 25 февраля, в нескольких регионах страны работали сирены воздушной тревоги. Помимо этого, поступали данные о взрывах в Хмельницкой и Киевской областях.

Также стало известно, что взрывы прогремели в Полтаве и Кропивницком на Украине. Местные паблики информировали, что воздушная тревога была объявлена на территории всей страны.