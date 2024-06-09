Взрывы прогремели в украинском городе с военным аэродромом Взрывы произошли в Миргороде Полтавской области

Фото: МЧС Украины

Взрывы произошли в городе Миргороде Полтавской области Украины, сообщает издание «Страна.ua». В городе базируется военный аэродром, об ударах по нему не раз сообщало Минобороны РФ. Также воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях Украины.

Некоторое время назад сообщалось, что взрыв прогремел в Одессе на юге Украины. Других подробностей не приводилось. Местные власти информацию не комментировали. В Одесской области объявляли воздушную тревогу.

Также взрыв произошел в Николаеве на Украине. Известно, что в Николаевской области тревога не объявлялась. Судя по данным украинского ресурса по оповещению, тревога объявлена в двух регионах на севере Украины. Сирены начали звучать в Сумской и Черниговской областях.

По информации СМИ, целями российских ВКС на днях стали склады с вооружением и места дислокации военных: ударом ОТРК «Искандер-М» из Крыма были уничтожены 11 офицеров НАТО в Одессе. Отмечается, что среди жертв — 10 чехов и двое британцев. В Минобороны РФ такую информацию не комментировали.

До этого сообщалось, что после ударов со стороны российской армии на Украине не работает более половины электростанций. Уточнялось, что до начала конфликта внутреннее производство составляло порядка 55 ГВт, однако сегодня мощности упали ниже 20 ГВт. Кроме того, повреждена инфраструктура для транспортировки газа из подземных хранилищ на западе Украины.