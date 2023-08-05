Взрывы прогремели в трех областях Украины «Укринформ» сообщило о взрывах в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях Украины

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Взрывы прогремели в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях Украины, сообщило агентство «Укринформ» в Telegram-канале. В названных регионах объявлена воздушная тревога, говорится в сообщении.

Информацию о взрывах также распространило украинское издание «Страна.ua». Власти соответствующих регионов произошедшее пока что не комментировали.

Тремя днями ранее воздушную тревогу объявляли сразу в семи регионах Украины. Сирены звучали в Сумской, Харьковской, Николаевской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях. Согласно данным онлайн-карт, в указанных регионах их включили одновременно — в 16:43 по московскому времени.