Взрывы прогремели в подконтрольных ВСУ частях Запорожской области

Фото: Минобороны РФ

В подконтрольных Киеву районах Запорожской области прозвучали взрывы, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, территорию обстреляли российские ракеты. Министерство обороны РФ и местные власти не прокомментировали ситуацию.

Также на местах работают средства украинских ПВО, добавил Рогов. Воздушная тревога звучала в большинстве восточных областей Украины, следовало из данных онлайн-карт Министерства цифровой трансформации страны. Режим действовал также в районах Херсонской области. Издание Readovka опубликовало видео, на кадрах которого слышны звуки взрывов.

Ранее Рогов сообщил, что в городе Запорожье, который сейчас находится под контролем киевских властей, царит атмосфера террора. По его словам, жителям запрещают праздновать годовщину завершения Запорожской фронтовой наступательной операции советских войск. Глава общественного движения также выразил уверенность, что местное население ждет прихода российской армии. Жители Запорожья вынуждены жить в условиях ничуть не лучше, чем 80 лет назад, когда регион был оккупирован войсками нацистской Германии, подчеркнул Рогов.