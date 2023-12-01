Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне второй раз за сутки

Взрывы прогремели в Днепропетровском районе Херсона, находящемся под контролем киевских властей, сообщил глава местной администрации Роман Мрочко в Telegram-канале. Он призвал граждан отправиться в безопасные места и не покидать их до нормализации обстановки.

Взрывы слышны в центре и Днепровском районе города. Отправляйтесь в более безопасные места! Берегите себя и своих близких! — сообщил Мрочко.

Ранее глава областной военной администрации в Херсонском регионе Александр Прокудин сообщил, что за сутки территория региона была атакована около 90 раз. По его словам, выпущено было 528 снарядов, которые приземлились на территориях заводов и предприятий.

О взрывах в городе также сообщали власти Кривого Рога. По их словам, населенный пункт подвергся обстрелу с применением беспилотников. На утро 1 декабря ситуация была взята под контроль, однако ночь мэр города Александр Вилкул назвал тревожной.

Он также уточнил, что 1 декабря будет осуществлено два плановых взрыва в карьерах «Первомайский» и «Глееватский». Соответствующие мероприятия контролируют оперативные службы, поводов для беспокойства нет, добавил глава города.