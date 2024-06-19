Взрывы прогремели в Одесской области

Фото: Dominik Butzmann/photothek.de/Global Look Press

Взрывы прогремели в Одесской области, сообщает украинское издание «Страна». Никаких подробностей случившегося не приводится. Минобороны России также ситуацию не комментировало.

По данным местного издания «Зеркало недели», взрыв произошел в портовом городе Черноморске. Сейчас на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Накануне сообщалось, что в морском порту Одессы были замечены приблизительно 60 наемников, говорящих на французском языке. Как сообщили в пророссийском подполье, иностранцы прибыли на трех катерах, они были вооружены и экипированы.

Утром 19 июня сообщалось о мощных взрывах во Львове. Звуки прозвучали на фоне сигнала воздушной тревоги. Также стало известно о взрывах в Киевской, Черниговской, Днепропетровской и Хмельницкой областях. Кроме того, в Кривом Роге повреждение получило частное промышленное предприятие.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе Вооруженных сил России по штабу ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре Одессы. По его словам, местные слышали минимум три взрыва, спустя некоторое время на месте прилетов было замечено много карет скорой помощи. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.