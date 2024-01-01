Взрывы прогремели в Одессе в третий раз за ночь

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Одессе в третий раз за ночь прогремели взрывы, сообщает украинское издание «Общественное». Подробности происшествия не уточняются. Местные власти ситуацию не комментировали.

Кроме того, агентство «РБК-Украина» передает о взрывах в Днепре. В свою очередь «Зеркало недели» сообщает об аналогичном происшествии в городе Черкассы в центральной части страны. Дополнительная информация об инцидентах также отсутствует.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Винницкой, Николаевской, Кировоградской, Одесской, Черкасской, Днепровской, Николаевской, Кировоградской областях.

Ранее сообщалось о взрывах в Тернопольской и Винницкой областях. Кроме того, в подконтрольном Киеву Херсоне взрывы прозвучали в четвертый раз за сутки. Утром 31 декабря тревогу объявляли практически одновременно во всех украинских регионах.

29 декабря на всей территории Украины также была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Львове и Одессе. В Харькове прозвучали шесть взрывов, в результате чего возникли проблемы с подачей электроэнергии для транспорта. Также два взрыва прогремели во Львове, что, по словам мэра города Андрея Садового, привело к пожару на «объекте критической инфраструктуры».