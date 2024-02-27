Взрывы прогремели в нескольких украинских городах Взрывы произошли на подконтрольной Украине части ДНР в Краматорске и Дружковке

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Взрывы произошли в Краматорске и Дружковке, на подконтрольной Киеву территории ДНР, сообщают украинские СМИ. Также журналисты рассказали о взрывах в подконтрольных Украине Херсоне и Константиновке. Подробности происшествий не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.

Кроме того, хлопки прозвучали в Харьковской и Одесской областях. В Полтаве на северо-востоке Украины тоже прогремела серия взрывов.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в ночь на 27 февраля воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Также тревожные сигналы слышны в контролируемых Украиной районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее взрыв раздался в Кривом Роге Днепропетровской области, об этом рассказал глава совета обороны города Александр Вилкул. Подробности случившегося не приводились, однако чиновник в своем Telegram-канале отметил, что «все нормально».

Также стало известно, что в нескольких подконтрольных Киеву областях была объявлена воздушная тревога. Мэр города Хмельницкого Александр Симчишин информировал о работе ПВО и поражении инфраструктурного объекта. Кроме того, поступали данные о взрывах в Хмельницкой и Киевской областях.