Взрывы прогремели в нескольких регионах Украины

Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press

Несколько взрывов прогремели в Харьковской, Сумской и Херсонской областях Украины в ночь на субботу, 5 августа, свидетельствуют данные онлайн-карт Министерства цифровой трансформации страны. Воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Сумской и Херсонской областях, а также на подконтрольных Киеву частях ДНР.

Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что взрывы в Херсонской области были слышны три раза за вечер. Издание «Зеркало недели» написало о двух взрывах в Харьковской области.

Недавно серия новых взрывов произошла в Киеве. В городе сработала система противовоздушной обороны. Как сообщал Telegram-канал «Украина.ру», в сторону Киева направлялись беспилотники-камикадзе «Герань». Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

Тогда же несколько мощных взрывов прогремели в Одессе, следовало из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации Украины. Кроме этого, в Киевской области произошла серия взрывов. По данным Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, БПЛА типа Shahed атаковали в регионе Белую Церковь. Министерство обороны РФ пока не комментировало эту информацию. Местные власти объявили воздушную тревогу в восьми областях Украины, а также в Киеве.