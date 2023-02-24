Взрывы прогремели в Харьковской области «Страна.ua»: взрывы раздались в Купянске Харьковской области

Фото: Markiyan Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global look Press

В Купянске Харьковской области прозвучали взрывы, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua». Также незадолго до этого поступили сообщения о взрывах в Херсоне. Информации о последствиях не поступало.

24 февраля в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены сработали в том числе в Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областях. Также тревога была объявлена на подконтрольных Киеву территориях ДНР.

Накануне в центре Одессы прогремел взрыв. На опубликованных в Сети кадрах был видел столб черного дыма, поднимавшийся в небо. Предположительно, в одном из домов мог произойти пожар. При этом воздушной тревоги перед этим в Одесской области не звучало.

Утром 22 февраля сирены воздушной тревоги сработали по всей территории Украины. СМИ сообщали, что население оповестили об угрозе ракетных ударов после того, как в Белоруссии в воздух подняли авиацию. Одновременно с этим в России в ряде регионов воздушная тревога прозвучала в эфире радиостанций, что оперативно опровергли в МЧС, назвав причиной фейковой информации хакерскую атаку. СМИ сообщали, что сигнал перехватили хакеры, которым удалось взломать спутник Eutelsat W4.