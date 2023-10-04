Взрывы прогремели в Кривом Роге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Кривой Рог Днепропетровской области прогремело несколько взрывов, сообщает издание «Страна.ua». Городские власти данную информацию подтверждают. Как отмечается, жителей призывают идти в укрытия.

В настоящее время в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога.

Накануне вечером Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Крым противокорабельной ракетой «Нептун». В российском Министерстве обороны сообщили, что ее удалось сбить дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья полуострова.

Также вечером 3 октября воздушная тревога звучала в Севастополе. В городе приостановили движение морского и наземного общественного транспорта.

Утром 4 октября в российском оборонном ведомстве заявили, что авиация пресекла ночную попытку украинских десантников попасть на территорию Крыма. Бойцы ВСУ хотели добраться до мыса Тарханкут на военном катере и трех гидроциклах.

Также в ночь на четверг средства ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Дроны пытались атаковать Белгородскую, Брянскую и Курскую области.