Взрывы прогремели в Киевской области Klymenko Time: взрывы прогремели в Киевской области

Фото: МО Украины

Взрывы прогремели на севере Украины, в Киевской области, сообщает издание Klymenko Time. Также в регионе объявлена воздушная тревога.

По данным портала, причиной тревоги стал неизвестный беспилотный аппарат. В областной военной администрации заявили, что сработали средства противовоздушной обороны.

Ранее в Минэнерго Украины сообщили, что минувшей ночью в Днепропетровской области в результате взрыва метана на угольной шахте в Павлограде пострадали три шахтера, их госпитализировали. Остальных работников вывели на поверхность. По данным ведомства, всего в момент ЧП под землей находилось почти 200 человек.

16 июня украинские СМИ также писали о взрывах в Киеве и Киевской области, а также о работе ПВО в регионе. Мэр украинской столицы Виталий Кличко уточнил, что взрыв произошел в Подольском районе. Почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

При этом миссия африканских лидеров, 16 июня посетившая Киев для переговоров с президентом страны Владимиром Зеленским, не слышала ни сирен, ни взрывов в городе, как рассказали в канцелярии лидера ЮАР.