Взрывы прогремели в Киевской и Харьковской областях Украины

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

В ночь на субботу, 11 февраля, в Киевской области Украины прогремели взрывы, передает в своем Telegram-канале портал «Страна.ua». Klymenko Time сообщило о взрывах в Харьковской области после атаки беспилотников.

Отмечается, что один из взрывов произошел в Вышгородском районе столицы Украины. Областная военная администрация подтверждала данные об атаке БПЛА. В регионе сработала система ПВО, передает «Страна.ua».

Сообщают о взрывах в Харьковской области. Ранее поступала информация, что в том направлении летят БПЛА, — пишет в свою очередь Klymenko Time.

Ранее очевидцы запечатлели на фото и видео последствия ударов по объектам инфраструктуры на Украине. На кадрах с прилетами в Киевской и Хмельницкой областях, опубликованных в Telegram-канале Colonelcassad, показан дым после попадания ракет. Минобороны РФ не подтверждало информацию об ударах.

В частности, был опубликован снимок, на котором, как утверждается, показаны последствия удара беспилотника по объекту в Хмельницкой области Украины.