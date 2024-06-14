Взрывы прогремели в Киеве и Хмельницкой области

Взрывы зафиксировали в Киеве и Хмельницкой области на западе Украины, сообщило украинское издание «Главком». По версии СМИ, хлопки были слышны на окраине Киева, а в Киевской области работает система противовоздушной обороны.

Также взрывы прогремели в городе Староконстантинове в Хмельницкой области, в нем расположен военный аэродром. На всей территории Украины действует воздушная тревога.

Ранее мэр Геннадий Труханов заявлял о взрывах в Одессе. Местные паблики уточнили, что они были зафиксированы в Черноморске. До этого в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Также координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России нанесли одиночный ракетный удар по Николаеву. По его данным, после удара по военной цели в Корабельном районе города из объекта пошел едкий желтый дым, что говорит о возможном поражении склада со взрывчатыми веществами.

Кроме того, координатор николаевского подполья сообщил о подрыве грузовика, который перевозил ракеты западного производства. По его словам, в результате были уничтожены шесть реактивных боеприпасов. Министерство обороны России не комментировало данную информацию.