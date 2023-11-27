Взрывы прогремели в Херсоне дважды за сутки «Страна»: в Херсоне второй раз за сутки прогремели взрывы

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Херсоне второй раз за сутки прогремели взрывы, о них сообщает украинское издание «Страна». Ранее об инциденте в городе также сообщило издание «Зеркало недели».

Никаких подробностей случившегося не приводится. Известно, что воздушная тревога в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области не объявлялась.

При этом днем 27 ноября украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории государства. В 13:22 по московскому времени тревога звучала в Киеве, во Львовской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. В оставшихся регионах Украины тревогу объявили между 13:23 и 13:25. Как уточнило издание «Страна.ua», причиной стал взлет российского истребителя МиГ-31.

Также сообщалось, что утром 26 ноября воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Херсонской области из-за взрывов. Позже в Херсоне, по данным украинских СМИ, произошел еще один мощный взрыв, однако официального подтверждения этому не было.

В ночь на 25 ноября серия взрывов прогремела в центре Киева и районе аэропорта Жуляны, мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал о работе ПВО. СМИ со ссылкой на очевидцев писали, что в ночном небе наблюдалось большое количество беспилотников. Утром компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении линий электропередачи в центральной части Украины.