Взрывы прогремели в Харькове «Страна.ua»: в Харькове прогремели взрывы

Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Серия взрывов прогремела в Харькове, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на на губернатора Харьковской области Олега Синегубова. По его словам, город подвергся ракетному удару.

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале заявил, что после взрывов в городе произошел пожал. Сейчас в Харьковской области, как и по всей Украине, объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

Минобороны РФ 30 июля сообщило о продолжении наступления российских подразделений на Купянском направлении. Там за сутки ВСУ потеряли более 80 военнослужащих. Армия России нанесла поражение ВСУ в районах Тимковки, Песчаного, Ольшаны и Новомлынска в Харьковской области, где в районе Избицкого ВС РФ также уничтожили склад боеприпасов 125-й бригады теробороны.

Ранее сообщалось, что 26 июля в Харьковской области в результате ракетного удара получили повреждения промышленные объекты. До этого в регионе были слышны взрывы, работали системы ПВО. Были попадания по промышленным объектам Первомайской громады и начался пожар, уточнил мэр города Николай Бакшеев.