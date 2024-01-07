Взрывы прогремели в Днепре в ночь на 7 января

Фото: t.me/dsns_telegram

В городе Днепре в ночь на 7 января прогремели взрывы, сообщило украинское издание «Общественное» со ссылкой на очевидцев. О возможном ущербе и пострадавших не уточняется.

Незадолго до взрывов в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Также сирены звучали в Николаевской области.

Вечером 6 января в Днепре раздались по меньшей мере четыре взрыва, сообщали местные СМИ. Жителей призывали оставаться в укрытиях.

Накануне вечером взрывы также прозвучали в городе Запорожье, подконтрольном украинским властям. На части территорий Запорожской и Херсонской областей, контролируемых ВСУ, а также в Кировоградской области действовала воздушная тревога.

5 января сообщалось о взрывах в Херсоне. По данным украинских СМИ, в регионе не объявляли воздушную тревогу. При этом телеканал «Таврия» сообщал, что в Голопристанском округе в результате обстрела со стороны ВСУ произошло частичное отключение электричества. Перебои с электроснабжением также наблюдались в населенных пунктах Забарино, Рыбальче и частично в Старой Збурьевке.

Кроме того, 5 января взрывы раздались в Хмельницкой области Украины. В местных пабликах сообщали о работе ПВО в регионе.