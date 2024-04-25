Взрывы прогремели в Черкасской области Украины

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Взрывы произошли в Черкасской области в центральной части Украины, сообщает издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале. Детали не приводятся. Власти не прокомментировали информацию.

Уточняется, что в регионе звучит воздушная тревога. Кроме того, согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны, тревога объявлена еще в четырех областях.

Ранее часть Одессы осталась без света после мощного взрыва, произошедшего утром в среду, 24 апреля. Очевидцы рассказали о густом задымлении в Хаджибейском районе. Подъездные дороги к Горбатому мосту перекрыты.

Командование ВСУ 22 апреля также информировало о повреждениях складских помещений и сельскохозяйственной техники в Одесской области. Перед этим украинские СМИ распространили информацию о хлопках в регионе.

Также взрывы раздались в Киеве. Администрация украинской столицы известила о работе систем противовоздушной обороны. Других данных не раскрывалось. В местных пабликах при этом указывалось, что сначала стало известно о неспокойной обстановке в Обуховском, Белоцерковском и Бориспольском районах. Затем тревогу объявили по всему региону, а также в Киеве, Одесской, Киевской и Николаевской областях.