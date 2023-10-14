Взрывы повредили предприятия в Херсонской области Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о повреждении предприятий взрывом

Фото: МО РФ

Инженерные сооружения и предприятия, расположенные на подконтрольной Киеву части Херсонской области, получили повреждения, сообщил в Telegram-канале назначенный украинскими властями глава местной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, ущерб был нанесен взрывами.

[Удары] пришлись на предприятие и территорию инженерного сооружения в Херсонском районе, — написал Прокудин.

Руководитель военно-гражданской администрации Георгий Журавко сообщил, что Вооруженные силы Украины увеличивают интенсивность обстрелов города Алешки в Херсонской области. По его словам, ВСУ в том числе используют кассетные боеприпасы. Ситуация в населенном пункте остается напряженной.

Тем временем ВС России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ вблизи населенных пунктов Авдеевка, Орловка и Ласточкино в ДНР и в районе города Берислав Херсонской области, доложили в Минобороны РФ. За сутки в результате действий российских бойцов на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне спецоперации было отражено 15 атак ВСУ. Всего были уничтожены 49 единиц техники противника, 39 БПЛА и одна станция радиоэлектронной борьбы.