Взрывы на энергообъектах оставили без света жителей двух областей Украины Жители Одесской и Днепропетровской областей остались без света после взрывов

Фото: ДСНС Украины

Энергетические объекты Одесской области получили повреждения в результате взрывов, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Об обстрелах также сообщил глава Днепропетровской областной госадминистрации Александр Вилкул. В регионах ввели экстренные отключения света.

Сейчас [в Одесской области] обесточены 53 тысячи абонентов электроснабжения. Сохраняем спокойствие. Специалисты проводят восстановительные работы, — рассказал Кипер.

Тем временем в украинской энергетической компании ДТЭК сообщили, что в Днепропетровской области получили повреждения объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии. В связи с этим возникли перебои со светом. В компании заверили, что занимаются восстановлением энергоснабжения.

До этого блогер Юрий Подоляка заявил, что российская армия в ночь на 22 марта нанесла «самый мощный удар» по Украине. По его словам, несколько групп беспилотников «Герань» вскрыли систему ПВО противника, подготавливая основной удар. Затем, отметил журналист, в воздух поднялись Ту-95МС в количестве 13 единиц и взяли курс на Каспийское море, несколько бортов дали первый залп около 04:30 мск. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.