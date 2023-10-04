Взрывы гремят в украинском Николаеве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько взрывов прогремело в городе Николаеве на юге Украины, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на местных жителей. Власти воздушную тревогу не объявляли, уточняется в публикации.

Издание добавило, что в Сумской области была объявлена ракетная опасность. Также сообщается о работе систем противовоздушной обороны.

Утром 4 октября воздушную тревогу объявляли сразу в пяти областях Украины — Николаевской, Одесской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской. Сирены выключили спустя 15-30 минут. Информация о взрывах не поступала.

Днем ранее воздушную тревогу объявляли в Днепровской и Николаевской областях. По информации украинских СМИ, один взрыв прогремел в пригороде украинского города Днепр. О подробностях происшествия неизвестно.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о попытке Украины атаковать Крым при помощи противокорабельной ракеты «Нептун». Снаряд был обнаружен и уничтожен средствами противовоздушной обороны над северо-западной частью акватории Черного моря.

Также сообщалось о попытке украинских десантников попасть на территорию Крыма. Бойцы ВСУ хотели проникнуть на полуостров в районе мыса Тарханкут. Диверсию пресекли подразделения Российской авиации.