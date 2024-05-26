Взрывное устройство обнаружили на электроподстанции на Украине Минэнерго Украины: взрывное устройство обнаружено на одной из электроподстанций

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Взрывное устройство обнаружено на территории электроподстанции в Днепропетровской области Украины, сообщила пресс-служба министерства энергетики страны. На место вызвали полицию и саперов, уточнили в ведомстве.

На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области было обнаружено взрывное устройство. Для его обезвреживания вызвали полицию и саперов, — говорится в сообщении.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли серию ударов по военным и энергетическим объектам в городе Староконстантинове в Хмельницкой области. По его словам, один из ударов пришелся по аэродрому, который готовят к приему истребителей F-16. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, Telegram-канал «Сводки и аналитика СВО» утверждает, что в ночь на 26 мая был нанесен массированный комбинированный ракетный удар по объектам ВСУ. В частности, атаки пришлись по военным целям в Киевской, Житомирской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Полтавской, Львовской областях. В то же время украинские источники сообщали, что город Староконстантинов был полностью обесточен.