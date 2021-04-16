Взрыв в Врбетице обсудят на встрече глав МИД стран ЕС

https://static.news.ru/photo/dee7a366-a015-11eb-9028-96000091f725_660.jpg Фото: Omelka Josef/CTK/Global Look Press

Взрыв на складе боеприпасов, произошедший в Врбетице будет обсуждён на встрече глав МИД стран Евросоюза, которая состоится в понедельник, 19 апреля. Об этом сообщил вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек. Он подчеркнул, что намерен поднять на встрече указанный вопрос.

В субботу премьер страны Андрей Бабиш заявил, что чешские власти подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого было объявлено о высылке 18 российских дипломатов. Они должны покинуть Чехию в течение 48 часов.

Гамачек, временно исполняющий также обязанности главы МИД, заявил на своей официальной странице в социальной сети о намерении поднять на встрече в понедельник вопрос об инциденте в Врбетице.

Я поручил нашим представителям в ЕС и НАТО проинформировать наших союзников о деле Врбетице. Об этом в понедельник я тоже расскажу на встрече министров иностранных дел ЕС, — написал вице-премьер в Twitter.

Как ранее передавал NEWS.ru, высылка российских дипломатов из Чехии означает, что руководство этой страны следует русофобскому курсу американцев. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он отметил, что решение чешских властей является серьёзным ударом по двусторонним отношениям с Россией и ответные меры «обязательно последуют».