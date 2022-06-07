Взрыв в кафе Херсона назвали терактом

Фото: SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

Взрыв в кафе «Ностальжи» в Херсоне квалифицирован как теракт, сообщили ТАСС в военно-гражданской администрации Херсонской области. Источник агентства назвал его целью «желание запугать жителей города».

Предположительно, было заложено взрывное устройство. Цель провокации — запугать граждан и дестабилизировать обстановку в городе, — сказал собеседник агентства.

В кафе неподалеку от здания военно-гражданской администрации Херсонской области 7 июня произошел мощный взрыв. Один из официантов получил легкое ранение.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что причиной взрыва в кафе могло стать заложенное заранее взрывное устройство. По его словам, обошлось без жертв.