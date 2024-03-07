Раскрыты подробности взрыва в порту Одессы, где находился Зеленский CNN: взрыв в Одессе прогремел в 500 метрах от кортежа Зеленского и Мицотакиса

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский (справа), премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис (в центре)

Взрыв в Одессе, о котором 6 марта писали украинские и европейские СМИ, произошел в 500 метрах от кортежа президента Украины Владимира Зеленского и прибывшего с визитом премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, сообщает CNN со ссылкой на источник. По его данным, в кортеже почувствовали вибрацию от детонации и сообщили об увиденном «облаке в виде гриба».

Ранее украинский спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире ТВ сообщила, что целью ракетного удара была припортовая инфраструктура в Одессе, а не Зеленский, который в этот момент находился в городе. По ее словам, удар мог быть нанесен баллистическим оружием.

В пресс-службе Минобороны РФ ранее сообщили, что российские войска нанесли удар по ангару в портовом районе Одессы. По данным ведомства, объект использовался ВСУ для подготовки атак с морскими беспилотниками. Цель удара была достигнута, а назначенный объект поражен, отметили представители МО России.

До этого сообщалось, что объекты критической инфраструктуры получили повреждения сразу в трех украинских регионах. Речь идет о Сумской, Хмельницкой и Одесской областях. Информацию о повреждениях подтвердили власти регионов.