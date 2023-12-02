Взрыв прогремел в жилом доме шотландского Эдинбурга

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Сильный взрыв прогремел в жилом доме в одном из районов шотландского Эдинбурга, сообщил телеканал Sky News. По его информации, грохот было слышно «за мили», спасти удалось двоих человек. Зданию не удалось пережить взрыв, оно было полностью разрушено.

Два человека были спасены после сильного взрыва в доме в Эдинбурге, — говорится в сообщении телеканала.

Инцидент произошел накануне вечером. По словам соседей, от взрыва затряслись и их собственные дома. К месту происшествия прибыли пять машин пожарно-спасательной службы. Точная причина взрыва неизвестна, однако источник телеканала уточняет, что произошедшее связано с газом.

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