Взрыв раздался в украинском Харькове «Общественное»: в Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Фото: МЧС Украины

Взрыв раздался в областном центре Харьковской области на северо-востоке Украины, сообщил местный телеканал «Общественное». По словам очевидцев, он прогремел примерно в 14:20 (совпадает с мск). Согласно информации телеканала, с 13:53 на всей территории региона звучат сирены воздушной тревоги.

В Харькове был слышен взрыв, — говорится в публикации.

Ранее телеканал «Общественное» сообщал о нескольких взрывах на территории Ивано-Франковской области в западной части Украины. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, на всей территории региона звучала воздушная тревога.

До этого украинские СМИ сообщали о взрывах на территории Киевской области. В местном правительстве не комментировали информацию. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе звучали сирены воздушной тревоги.

Также ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе российских вооруженных сил по военному аэродрому в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области Украины. По его словам, там раздался мощный взрыв. Министерство обороны России не комментировало данную информацию.