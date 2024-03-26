Взрыв прозвучал в Сумской области на севере Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Взрыв произошел в Сумской области на севере Украины, сообщило издание «Страна». Подробности не приводятся. Местные власти не прокомментировали информацию.

Авторы материала отметили, что в настоящий момент в регионе действует режим предупреждения об угрозе с воздуха. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена также в Харьковской области.

Ранее в центре Киева прогремели три мощных взрыва. Информацию вскоре подтвердил мэр города Виталий Кличко и призвал киевлян немедленно пройти в укрытия. В области также звучали сирены воздушной тревоги. Украинские паблики оповестили о работе систем ПВО. Кроме того, грохот прозвучал в районе аэропорта Жуляны в Киеве. Хлопки были слышны и в других регионах страны — в Кривом Роге и Николаеве, а также в Киевской области.

До этого взрывы произошли в подконтрольном киевским властям Херсоне. Часть одного из населенных пунктов лишилась электричества. Воздушная тревога в подконтрольных Киеву районах Херсонской области не объявлялась.

При этом воздушная тревога была объявлена в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской областях и в районах Запорожской области, подконтрольных киевским властям. Подробности не уточнялись, информации от официальных источников не поступало.