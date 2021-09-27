Взрыв произошёл в жилом доме в Швеции

В шведском Гётеборге взорвался жилой дом. В результате ЧП госпитализировано не менее 23 человек. Об этом сообщает портал Nordic News.

Отмечается, что взрыв произошёл около 05:00 по местному времени в жилом доме в центральной части Гётеборга. Вслед за взрывом начался пожар. Очаги возгорания находятся в нескольких зданиях. На данный момент эвакуированы от 100 до 200 человек. В дыму оказались три подъезда, гараж и квартиры.

По данным шведских СМИ, минимум трое человек получили серьёзные травмы. Причина взрыва пока не известна. Полиция начала предварительное расследование. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее взрыв газа произошёл на первом этаже многоквартирного жилого дома в городе Верхняя Пышма в Свердловской области. В результате пострадал один человек, он госпитализирован. Остальные 11 жильцов подъезда самостоятельно покинули здание до приезда пожарных.