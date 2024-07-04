Взрыв прогремел в порту под Одессой «Страна.ua»: взрыв раздался в порту Черноморска в Одесской области

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Взрыв прогремел в порту Черноморска в Одесской области на юге Украины, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики. На территории города была объявлена воздушная тревога. Издание не уточнило, какие объекты были поражены при взрыве.

О взрыве в порту Черноморска Одесской области сообщают местные паблики. До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе для города, — говорится в сообщении.

Ранее в Сети появились кадры оборонительных сооружений, установленных на пляже Черноморска. Железобетонные конструкции растянулись вдоль всего берега на расстоянии нескольких метров от моря. Примечательно, что местным жителям они никак не мешают отдыхать.

До этого украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах, прогремевших в Киеве. На территории столицы звучали сирены воздушной тревоги. Киевская городская администрация также уведомила о работе систем противовоздушной обороны в регионе.

Позднее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал о взрывах на аэродромах в Киеве и Киевской области. По его словам, они были слышны в направлении аэродрома Борисполь. Кроме того, мощный прилет был зафиксирован в направлении города Василькова юго-западнее Киева.