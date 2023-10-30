Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Херсоне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщило украинское издание «Страна». Местные власти ситуацию не комментировали. Подробной информации о произошедшем также нет.

По данным онлайн-карт Министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольных ВСУ частях Херсонской области объявлена воздушная тревога. Сирены звучат также в Николаевской и Харьковской областях.

30 октября украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Днепре и его окрестностях. В регионе была объявлена воздушная тревога. Предупреждения об опасности с воздуха прозвучали также в Николаевской области Украины и в районах Запорожской и Херсонской областей, находящихся под контролем Киева.

До этого сообщалось о взрывах в Измаильском районе Одесской области. Также в регионе была объявлена воздушная тревога. В Измаильском районе находится одноименный порт на реке Дунай, он является крупнейшим в регионе. В районе города Южного Одесской области был слышен характерный грохот. Сообщалось и о серии взрывов, которые прогремели в Одессе. Перед этим в городе сработали системы противовоздушной обороны. Немногим позже взрывы раздались в украинских городах Днепропетровск и Кривой Рог.