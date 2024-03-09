В Кривом Роге прогремел взрыв «Страна»: взрыв и пожар произошли в районе Северного ГОКа в Кривом Роге

Фото: t.me/dsns_telegram

Взрыв в Кривом Роге прогремел в районе Северного горно-обогатительного комбината, сообщает украинское издание «Страна». На месте происшествия начался пожар, над городом вздымаются клубы черного дыма.

Воздушная тревога на момент происшествия в городе не объявлялась. Причины взрыва не уточняются.

Ранее глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что на одном из региональных предприятий прогремел взрыв, после этого там начался пожар. По его словам, с огнем быстро справились приехавшие на место оперативные службы.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что повреждения получило промышленное предприятие. Кроме того, были опубликованы кадры пожара после ночного удара. По данным канала, возгорание произошло после атаки российского дрона. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога ночью 9 марта была объявлена в нескольких областях Украины. В частности, сигнал звучал и в Днепропетровской области.

Днем ранее взрывы произошли в находящемся под контролем ВСУ городе Херсоне. Кроме того, звуки взрывов прозвучали в Одессе.