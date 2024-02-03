Взрыв прогремел рядом с министерством в центре Афин ERT: бомба взорвалась около Минтруда Греции в центре Афин

Фото: Eurokinissi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Взрыв прогремел рядом со зданием Министерства труда Греции в центре Афин, передает греческое общественное телевидение ERT News. Перед этим сообщение о заложенной бомбе получила местная газета. Взрывное устройство было заложено на пересечении улиц Песмазоглу и Стадиу.

Информация о пострадавших не поступала. По предварительным данным, сумку с бомбой подложили на ограждение перед отделением местного банка, расположенного напротив министерства. Взрыв произошел в ночь на 3 февраля. Сотрудники полиции перекрыли улицу Стадиу, там работает группа криминалистов. Согласно информации телеканала, ответственность за взрыв взяла на себя организация «Революционная классовая самооборона». Антитеррористическая служба проводит расследование.

Накануне мощный взрыв прогремел на газозаправочной станции в африканском городе Найроби. В результате происшествия погибли два человека, еще не менее 222 человек пострадали. Происшествие случилось в результате взрыва машины с неизвестным регистрационным номером, которая перевозила газ. Начавшийся после этого пожар быстро распространился на рядом стоящие здания, огонь охватил магазин и жилые дома.