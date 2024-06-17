Взрыв прогремел на военном полигоне в Чехии Армия Чехии сообщила о взрыве на военном полигоне в Либаве

Фото: Kevin E. Schmidt/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На чешском военном полигоне в Либаве произошел взрыв боеприпасов, сообщила пресс-служба армии страны в социальной сети Х. По ее информации, в результате происшествия есть пострадавшие.

Мы занимаемся серьезным происшествием в учебном пространстве Либава, где взорвался пока неустановленный тип боеприпасов. На месте, к сожалению, есть раненые, — указано в сообщении армии.

Чешская армия добавила, что делает все возможное, чтобы как можно скорее помочь пострадавшим. На место ЧП уже направили вертолет спасательной службы. К выяснению обстоятельств произошедшего подключилась военная полиция, добавили в пресс-службе.

Ранее взрыв произошел в Академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге. Ленинградский военный округ уточнил, что на территории Военной академии произвольно сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны. По его информации, при взрыве пострадали семь военных. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что взрыв в академии не носил террористического характера.

Также стало известно, что взрыв на энергетической подстанции вызвал сбои в движении поездов на востоке Украины. Отмечается, что была повреждена одна из высоковольтных подстанций.