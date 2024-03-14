Взрыв прогремел на северо-востоке Украины «Общественное»: взрыв прогремел в украинских Сумах

Фото: t.me/dsns_telegram

Взрыв прогремел в Сумах в северо-восточной части Украины, сообщило издание «Общественное». Кроме того, поступила информация о громких звуках в Харькове. Где именно звучат взрывы, не уточняется. Сведения о повреждениях каких-либо объектов также не сообщались.

В Сумах были слышны звуки взрывов, сообщают наши корреспонденты. В области не объявлена воздушная тревога, — говорится в публикации украинского издания.

Ночью 14 марта сообщалось, что несколько взрывов прогремело в Харьковской области на востоке Украины. Местные Telegram-каналы утверждают, что взрывы зафиксированы в Чугуеве, и пишут о ракетах, летящих в Старый Солтов. На тот момент в Харьковской и еще четырех областях страны была объявлена воздушная тревога.

12 марта также взрывы произошли в городе Херсоне. На данный момент он находится под контролем киевских властей. Часть населенного пункта лишилась электричества. Воздушная тревога в подконтрольных Киеву районах Херсонской области не объявлялась. Кроме того, после объявления тревоги в Киевской области в украинской столице произошел сильный взрыв. Инцидент был зафиксирован на левом берегу Днепра.