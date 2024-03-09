Взрыв прогремел на одном из предприятий на Украине Власти Днепропетровской области заявили о взрыве и пожаре на местном предприятии

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Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил в своем Telegram-канале, что на одном из региональных предприятий прогремел взрыв, после этого там начался пожар. О каком именно предприятии идет речь, он не уточнил.

Произошел пожар на одном из предприятий. Огонь оперативно потушили спасатели, — написал Лукашук.

В этот же день «Страна.ua» писала, что взрывы произошли в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Местные власти не прокомментировали информацию. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины. В частности, сигнал звучал и в Днепропетровской области.

Днем ранее взрывы произошли в находящемся под контролем ВСУ городе Херсоне. Кроме того, звуки взрывов прозвучали в Одессе, была объявлена воздушная тревога. Власти страны не прокомментировали ситуацию.

Как писал CNN, взрыв в Одессе 6 марта произошел в 500 метрах от кортежа президента Украины Владимира Зеленского и прибывшего с визитом премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. По данным канала, в кортеже почувствовали вибрацию от детонации и сообщили об увиденном «облаке в виде гриба».