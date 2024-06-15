Взрыв на Украине привел к сбою в движении поездов

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Взрыв на энергетической подстанции вызвал сбои в движении поездов на востоке Украины, сообщает Министерство энергетики Украины в своем Telegram-канале. Отмечается, что повреждена одна из высоковольтных подстанций.

В результате инцидента произошли перебои в электроснабжении бытовых потребителей, а также нарушилось движение железнодорожных составов. В заявлении ведомства говорится, что сейчас ведутся восстановительные работы, однако не уточняется, в каком конкретно районе произошел взрыв и насколько серьезно нарушено расписание поездов.

Ранее взрыв прогремел в Миргороде, расположенном в Полтавской области Украины, сообщало украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные Telegram-каналы. Портал отметил, что там находится украинский военный аэродром. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В ночь на 12 июня украинское издание «Общественное» сообщало о нескольких взрывах в столице. Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко информировал о возгорании на промышленном объекте. Позже в ГСЧС сообщили о привлечении дополнительных сил и техники для ликвидации пожара. О пострадавших информации не поступало.