Взрыв газа во Львове унес жизни трех человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва газа в украинском Львове, сообщил мэр города Андрей Садовой. Инцидент произошел частном доме.

Спасатели нашли тело третьего мужчины, погибшего в результате взрыва в частном доме во Львове, — написал Садовой в личном Telegram-канале.

Ранее о взрыве сообщила Государственная служба Украины по ЧС. По ее данным, в городе произошел, предположительно, взрыв бытового газа. В результате погибла женщина, двух человек извлекли из-под завалов, в том числе одного ребенка.

Ранее в Москве произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме, расположенном на Парковой улице в районе Переделкино на западе столицы. В результате ЧП выбило стекла в квартире на третьем этаже, также был поврежден балкон. Предположительно, взрыв в пятиэтажке произошел из-за неисправности кухонной плиты.

Аналогичный инцидент случился в квартире 58-летней жительницы села Аур Еврейской автономной области. Женщина проживала на третьем этаже дома. По имеющимся данным, взрыв прогремел после того, как хозяйка зажгла спичку, чтобы вскипятить чайник. В результате взрывной волной выбило окна и двери в квартире. Сама женщина серьезно не пострадала, помощь медиков ей не понадобилась.